“El contrato del río se desarrollará en el monto y tiempo pactado”: Cormagdalena

En medio de la polémica generada por el futuro del contrato que busca recuperar la navegabilidad del río Magdalena mediante la inversión de 2.5 billones de pesos, tras el retiro parcial de la firma brasilera Odebretch, el capitán Álvaro Mendoza indicó que están aplicando "celeridad" para elegir a los nuevos socios antes del 11 de junio, fecha en la que se hará el cierre financiero de la obra.

Publicidad

Agregó que están buscando que "no se modifique ni el monto del contrato ni el tiempo de ejecución", para no incurrir en sobrecostos y no extenderse más allá del 2021 como año de entrega de los trabajos.

"El contrato se tiene que desarrollar para el beneficio del país al costo que está pactado. Para eso estoy trabajando. El monto no puede variar", comentó Mendoza en diálogo con el equipo de Vive Barranquilla.

Publicidad

El director de Cormagdalena también habló de que hay "varios oferentes" interesados en quedarse con algún porcentaje de participación en estas obras y que están acompañando a Odebretch para elegirlos.