Él fue un héroe que me motivó a ser bombero: hija de sargento fallecido en incendio en Barranquilla

Entregados al dolor se notaron visiblemente los cuatro hijos del sargento del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Javier Enrique Solano Ruíz , fallecido tras la explosión registrada en la empresa Bravo Petroleum, ubicada en la vía 40, en horas de la madrugada de este miércoles.

En medio de lágrimas y aún sin conocer claramente qué fue lo que pudo originar la conflagración , sus hijos confirmaron que Solano murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la clínica La Misericordia, hasta donde fue trasladado el cuerpo de Solano Ruíz minutos antes de fallecer, debido a la fuerte inhalación de humo mientras se encontraba desmayado por el impacto que le generó el choque de una estructura metálica en su cabeza.

Una de sus hijas, Karolay Solano, de 22 años, contó que a sus 18 años decidió seguirle los pasos a su padre e ingresó al Cuerpo de Bomberos del municipio de Malambo, Atlántico, ya que Solano “le inculcó ese amor” por el servicio a los otros.

“Yo no tenía mucho trato con él hasta hace algunos años, pero desde que entré al Cuerpo de Bomberos de Malambo mejoró nuestra relación. Él me motivó a entrar hace 4 años, pues me inculcó ese amor por servirle a los demás”, dijo entre lágrimas.

"Mi padre fue un héroe, siempre pensó en los demás y por eso murió en su ley; hasta el último día de su vida pensando en cómo ayudar a quien enfrentara una emergencia como esta”, dijo Karolay Solano.

Mientras Karolay se desplazaba a Barranquilla para apoyar las labores de atención a la emergencia, ya que se encontraba de turno en dicho momento, recibió la llamada de uno de sus superiores en el que le notificaban que su padre había muerto atendiendo la emergencia en el muelle Compas.

Otra de sus hijas, Shirley Solano, de 25 años, contó que la emergencia la conoció por las noticias cuando despertó, sin siquiera imaginarse que su padre había sido el bombero que ingresó de primero a la conflagración y falleció tratando de apaciguar las llamas en momentos en los recibió el impacto de una estructura metálica.

“Nosotros nos levantamos y nos enteramos de la emergencia, pero nunca nos imaginamos que mi papá había fallecido. ¿Te imaginas levantarte con esa noticia? No lo podemos creer, seguimos en shock, estamos destrozados porque no sabemos aún qué pudo originar la conflagración”, contó.

Es así como Shirley, Karolay, su hermano Leonardo, y otra joven de 18 años, hija de un segundo matrimonio, lamentan que su padre haya muerto en un turno que estaba cubriendo, pues un teniente de la institución se encontraba de vacaciones, mismas de las que iba a disfrutar el sargento Solano a partir del día de mañana.

Conmovedoras imágenes también se registraron en la vía 40 de Barranquilla, donde bomberos lloraron la pérdida del sargento Javier Enrique Solano Ruiz. Entre abrazos y lágrimas, dos grupos de bomberos hicieron relevo y ahora 30 nuevos brigadistas son los que están socorriendo la emergencia en trabajo conjunto con Armada Nacional, Dirección General Marítima (Dimar).

Conmovedoras imágenes a esta hora en la vía 40 de Barranquilla, donde bomberos lloran la pérdida de uno de sus compañeros mientras atendía el incendio que se desató desde la madrugada de este miércoles. #VocesySonidos pic.twitter.com/bycVIrrIs1 — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 21, 2022

¿Quién era Javier Enrique Solano Ruíz?

Javier Solano. Foto: Bomberos Barranquilla.

El sargento Javier Enrique Solano Ruíz, de 53 años, residía en el barrio Caribe Verde de Barranquilla, al lado de su segunda esposa y una hija de 18 años de edad, tras una separación que se dio hace aproximadamente17 años de su primera esposa, con quien tuvo tres hijos: Shirley de 25 años; Karolay, de 22 años; y Leonardo, también de 22 años, mello de la segunda en mención, quienes cumplirán 23 años el próximo 25 de diciembre.

Sus superiores en el Cuerpo de Bomberos lo describen como una persona disciplinada, valerosa, entregada a su trabajo y profesión; quien encontró la muerte “en su ley”, dando su vida pro salvar la de los demás, tal como ocurrió en la madrugada de este miércoles en la Vía 40.

Con más de 26 años de servicio en la institución, Solano Ruíz se encontraba cubriendo una licencia en la estación de bomberos del barrio Las Flores, pues un teniente había recién salido de vacaciones. Sin embargo, el periodo de licencia se demoró más de lo esperado, por lo que le tocó asumir la emergencia que se presentó.

