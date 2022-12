El hit musical de Arturo Char: editorial de Ley del Montes

El senador barranquillero por Cambio Radical, Arturo Char, sorprendió al país con un videoclip en el que aparece promocionado la canción de su autoría “Dile que sí a la paz”, una salsa muy sabrosa y pegajosa en la que invita a respaldar el Plebiscito, que servirá para refrendar la negociación entre el Gobierno y las Farc. Se trata de todo un hit musical.

La letra de la canción es bien sencilla y de fácil recordación: “Dile que sí a la paz, dile que sí a la vida. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida”. El estribillo se repite varias veces, hasta el punto de que al final el oyente termina contagiándose de la melodía y tarareando la letra compuesta por el senador Char.

El senador Arturo Char no tiene el olfato político de su padre, el ex senador Fuad Char, ni el carisma de su hermano, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; ni la habilidad para los negocios de sus tíos y primos, ni el don de mando de su jefe, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras; ni tampoco la oratoria de un Roberto Gerleín.

Pero –sin duda alguna- ninguno de ellos tiene el talento artístico de Arturo Char, quien no duda en reconocer que la música es su gran pasión, como lo acaba de demostrar con su canción “Dile que sí a la vida, dile que sí a la paz”, que es su contribución musical al Plebiscito.

La política es un mundo complejo y envolvente que atrapa a quienes llegan a ella buscando nuevos horizontes, como sucede a diario con decenas de jóvenes congresistas que encuentran en la Cámara de Representantes o en el Senado el primer escalón de su carrera. De hecho en la historia del país ha habido presidentes que empezaron como concejales en sus pueblos o en sus ciudades de origen.

Pero el mundo político también está lleno de personas con grandes talentos que de vez en cuando nos sorprenden cuando muestran esa faceta desconocida. En ese sentido ha sido muy grata la irrupción del senador Char en la música. Quienes lo conocen sostienen que es mejor músico que político y que disfruta mucho más viendo a las personas bailar sus canciones que echando discursos en la plaza pública.

Por lo pronto, ha dado muestras contundentes de su enorme talento musical. Parodiando la letra de su canción, habría que decirle: ¡Arturo, dile que sí a la música!