El 'Hombre Marlboro’ inscribe a su hijo como candidato a la Alcaldía de Maicao

El Movimiento Alternativo Independiente, por el cual se avaló al exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra para que se inscribiera como candidato a la Alcaldía de Maicao y ante la revocatoria en su contra por parte del Consejo Nacional Electoral; se conoció que esta tarde del viernes y por ese mismo movimiento se inscribió su hijo, quien también se llama Santa Lopesierra.

"Las inscripciones se cerraron ordinariamente el 29 de julio, pero para efectos de inhabilidades sobrevinientes, el Consejo Nacional Electoral dejó abierta la ventana para que los partidos no se quedaran sin representación una vez se diera la posible inhabilidad de alguno de estos candidatos; entonces, tienen la posibilidad de nombrar a una persona en reemplazo", explicó a BLU Radio el abogado guajiro Janer Pérez.

Pese a que se conocía que Santander Lopesierra Gutiérrez tenía una inhabilidad para ejercer un cargo público, el movimiento que lo avaló no lo sabía, y por eso se le respetan sus derechos.

"Las firmas que avalaron su candidatura o el partido que avaló su candidatura es un partido que no tiene ningún inconveniente. No tiene inhabilidad. Entonces, el partido no puede perder la posibilidad de tener una persona que lo represente, y eso lo protege la Constitución en este caso", dijo Janer Pérez, abogado.

Fuentes cercanas al exnarco manifestaron que la postulación de su hijo ya había sido estudiada con anterioridad por su campaña.

