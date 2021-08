El uso racional del dinero es lo más importante: Pumarejo sobre escenarios para Panamericanos 2027

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, habló en Mañanas BLU sobre el anuncio oficial de la designación de la ciudad como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

"Es un reto enorme, es le segundo deportivo que más congrega gente en el mundo. Vienen las grandes potencias deportivas, es un gran evento. Será un momento grande para Colombia y vamos a poder dejar un legado porque se convierte en una vitrina del continente.

Sobre la infraestructura de la ciudad para los juegos

"Una buena parte de la infraestructura la tenemos. Buena parte de la infraestructura es un legado de los centroamericanos y lo usaremos para los panamericanos. El uso racional del dinero es lo más importante que planifiquemos bien y las cosas salgan de acuerdo con el presupuesto", indicó el mandatario de los barranquilleros.

Sobre los escenarios deportivos

Publicidad

"Que los escenarios que se construyan sean escenarios racionales. No vamos a hacer grandes estadios con aforos que luego no sean usados, sino el aforo estricto para que los barranquilleros lo puedan seguir usando. Nuestros gastos no serán escenarios pomposos porque ya los tenemos. El enfoque debe ser escenarios del primer mundo en la utilización al deportista", enfatizó.

Escuche la entrevista aquí: