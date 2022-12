Emiten orden de captura contra Bernardo 'El Cura' Hoyos Montoya

El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla emitió una orden de captura por el caso de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales contra el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya, según reveló el portal Zonacero.com.



El juez Orlando José Petro Vandervilt, además, ordenó al Inpec trasladar al también exalcalde Guillermo Hoenigsberg a la Cárcel de El Bosque. El exmandatario estaba cobijado bajo la medida de casa por cárcel.



Esta decisión se tomó por las irregularidades en la compra de lotes El Vesubio y El Santuario, por $5.551 millones, que datan del año 1998.



Además, se conoció que Hoyos Montoya y Hoenigsberg Bornacelli deberán pagar una multa equivalente a 1.112 millones 238 mil pesos.

El juzgado encontró que, pese a estar condenado, no había orden de captura contra Hoyos.



En cuanto a Hoenigsberg, el juez considera que debe prevalecer el cumplimiento de la medida privativa de libertad, por encima de la detención domiciliaria con la que está cobijado por otro caso.



Blu Radio conoció el exalcalde Hoyos salió de la ciudad hace pocos días.



Entrentanto,el abogado de Bernardo Hoyos , informó a BLU radio que pedirá la suspensión de la orden de arresto del ex alcalde de Barranquilla.



" En el caso de que algún funcionario judicial considerará que esa detección domiciliaria no procediería y fuera procesado por ser una persona mayor de 65 años de conformidad con la ley 600 del año 2000 , código de procedimiento vigente para cuando se desarrolló el proceso, tiene derecho a que se le suspenda la pena"