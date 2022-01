Empresario habría sido víctima de discriminación en lujoso restaurante de la ciudad de Cartagena

A través de redes sociales, amigos del empresario belga de ascendencia congolesa, Luc Gerard, denunciaron que él y su esposa, Catherine Dunga, fueron víctimas de un presunto caso de discriminación racial en un reconocido restaurante del centro histórico de Cartagena .

Según relató el mismo empresario, dueño del fondo de inversión Tribeca, tras asistir a una presentación del Festival Internacional de Música que se lleva a cabo por estos días en el Corralito de Piedra, decidieron ir a almorzar al restaurante Alma, ubicado en la calle de la Universidad. Sin embargo, al llegar al reconocido restaurante, les dijeron que no podían ingresar sin reserva y que además no cumplían con el código de vestuario.

La respuesta sorprendió al empresario, pues señala que en el mismo lugar habían dos extranjeros de piel blanca, también sin reserva y en ropa informal y hasta con sandalias, que sí les permitieron aguardar hasta que se desocupara una mesa.

“Así es, Colombia y Cartagena en particular tiene todavía mucho trabajo para visibilizar y hacer respectar sus minorías raciales, y aceptar su diversidad como una riqueza. En este caso los autores de la discriminación son mulatos cartageneros”, escribió Gerard en su cuenta de Twitter.

El empresario además señaló que decidió contar lo que le sucedió porque “debe hablar por los miles que sufren de la discriminación cotidiana y no tienen voz”.

“(…) Seguramente sus jefes hubieran tenido el «radar social» para que esto no ocurra (he ido a cenar allí varias veces, pero «acompañado») pero ahí no está el tema", añadió.

Tras los señalamientos, desde su cuenta de Instagram el restaurante respondió que la intención nunca fue discriminar: “Lamentamos profundamente el malentendido del código de vestuario del Restaurante Alma, la intención nunca ha sido, ni fue discriminar. Nos comprometemos a comunicar nuestra política más clara y oportunamente. Invitamos a los interesados a revisar nuestras políticas de inclusión”, manifestó.

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) también se sumó a esta polémica en redes sociales señalando que no se trató de ningún caso de discriminación.

“Nuestra Asociación ha verificado la situación y no obedece a ningún caso de discriminación. El establecimiento se ajustó a procedimientos de calidad, todos libres de actitudes discriminatorias. Gracias por el interés en torno a estos temas de absoluto interés para la industria”, aseguraron.

Esta respuesta también generó rechazo, entre ellos las de mismo Gerard, quien aseguró que nunca lo llamaron para conocer su versión del hecho.

“¿Así se hace la investigación? ¿Hablando al autor de los hechos y no a la víctima? Sorprende que las cosas no cambian. Les felicito, estamos en buenas manos”, respondió en redes sociales.

Por otra parte, el historiador, investigador y escritor Javier Ortiz, aseguró en diálogo con BLU Radio, que este tipo de hechos, como muchos otros que se han presentado en la ciudad, reflejan la perpetuación de una tradición de exclusión y racismo que se manifiesta en las personas negras.

“Es una constante en la ciudad de Cartagena como herencia de su pasado esclavista, y de ser el principal puerto receptor de esclavizados. Casos hay por montones y están estudiados, pero este caso es particular porque muestras las complejidades del racismo en una ciudad como Cartagena, Catherine y Luc son una pareja de empresarios, es decir tiene el capital simbólico y económico se supone para que no sufran este tipo de discriminación, pero las sufren, eso quiera decir que quienes creen que es un tema solo económico se equivoca, porque hay un tema fundamental asociado a la raza”, expresó.

