Enfermeras en Barranquilla pasaron la noche afuera de una IPS en protesta por pago de salarios

Cinco meses de salario les adeudan a más de 10 auxiliares de enfermería que laboran en la IPS Integral de Colombia, razón por la que, en señal de protesta, estas mujeres, también madres cabezas de hogar, decidieron pasar la noche en las camillas de este centro asistencial ubicado en el norte de Barranquilla para exigir que les paguen por la atención que brindaron a sus pacientes casa a casa.

"Cuando ellos me contrataron me dijeron que los pagos iban a tener un retraso, como máximo, de 10 días, pero desde junio que estoy trabajando con ellos no les he visto ni un peso. Yo soy de Santa Marta y me he tenido que trasladar ya cuatro veces a Barranquilla, han sido más de 200.000 pesos en gastos", contó Noelis Maestre, una de las afectadas.

Directivas de la IPS les explicaron a las afectadas que el problema radica en que ellas son contratistas que ofrecen servicios médicos de Comparta , una EPS en liquidación que aún no ha girado al centro asistencial los recursos correspondientes a la atención de sus pacientes.

"Nos dijeron que como estábamos con Comparta y Comparta no les había pagado, ellos por eso no nos podían pagar a nosotros. Nos decían que les diéramos un plazo de un mes, de unos días y así nos han tenido hasta ahora y no nos han pagado", dijo Mayerlin Márquez, otra afectada.

"Estamos cansadas. A algunas compañeras lo que les han dado de contentillo son 500.000 pesos. A mí, para que me pudieran dar un abono de 400.000 pesos, me tocó traer una foto de mi hijo donde yo lo tenía hospitalizado", añadió.

A través de una carta enviada a la Personería de Barranquilla, la IPS Integral de Colombia aseguró que el próximo 16 de noviembre se efectuarán los pagos pendientes a las contratistas afectadas y que por lo pronto ha venido haciendo pagos parciales con recursos ajenos a los giros que debe realizar Comparta EPS, con el fin de cumplirles a los trabajadores.

