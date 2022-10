“Es falso que nos hayan dado a conocer una póliza”: abogados de víctimas de avioneta en Santa Marta

Luego de que se diera a conocer a través de medios de comunicación que existía una póliza de seguro por más de 5 millones de dólares para cubrir los daños ocasionados por la avioneta tipo SF50 Cirrus que cayó en Santa Marta, BLU Radio logró comunicarse con el bufete de abogados Duran & Asociados, quienes son los representantes de las víctimas del accidente, para conocer cómo avanza este proceso.

De manera sorpresiva y radical, la abogada Mayra Alejandra Del Valle, portavoz del bufete Duran & Asociados, afirmó que todo lo que se ha dicho con relación a la póliza de seguro es un rumor y que en ningún momento se les ha socializado el tema.

Publicidad

“Hay preocupación porque hasta la fecha no hay un nombre de la aseguradora, es mentira que ha existido un ofrecimiento, no existe ninguna póliza que haya sido socializada con nosotros, no hemos tenido conocimiento de algún ofrecimiento de la empresa operadora”, aseguró Del Valle a BLU Radio.

La abogada también resaltó que las víctimas no han recibido ningún acompañamiento ni apoyo por parte de ninguna autoridad aeroportuaria ni distrital.

“Nadie se ha dirigido ni a las víctimas, ni a la oficina Duran & Asociados, para brindar un seguimiento a este desafortunado suceso”, puntualizó.

Además, la atención médica recibida para las personas heridas fue cubierta por el Sisben y cuando la clínica dijo que se estaban acabando los recursos, la empresa Panamerican Training Center realizó unos depósitos de manera directa.

Publicidad

“Inicialmente hicieron un depósito de 30 millones de pesos. El lunes se hizo un segundo depósito porque la adulta mayor tiene pendiente una cirugía de pelvis, pero al preguntar sobre la póliza evaden la respuesta”, afirmó Mayra Del Valle.

Entre tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia en este caso que dejó como saldo un niño de 3 años muerto, mientras que una niña de 6 años y la abuela del menor fallecido permanecen en cuidado intensivo con un pronóstico reservado.

Publicidad

Le puede interesar: