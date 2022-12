Esposa de jugador del Junior y un concejal involucrados en un triple choque

El accidente se registró en el parqueadero del centro comercial Miramar, después de que el concejal de Barranquilla Carlos Rojano perdiera el control de su vehículo y colisionara contra dos carros estacionados en el lugar.

El concejal señaló que perdió los frenos de su carro y para evitar chocar contra la garita del establecimiento, busco mitigar el impacto desviando el automotor hacia el andén, lo que ocasionó la colisión.

"Como eso es una loma me fui en bajada y no pude meter los frenos. Me metí contra el andén y la pared y el carro siguió y le pegó a los otros carros. Gracias a Dios pude evitar la garita, porque sino me mato”, contó Rojano a este medio.

El concejal no presentó heridas de gravedad salvo una pequeña contusión en la cabeza que no requiere de mayor atención. Además, aseguró que en el centro asistencial al que fue trasladado, fue sometido a diferentes pruebas que permitieron comprobar que no estaba bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades pudieron establecer que, en medio del accidente, también resultó lesionada la esposa del jugador del Junior, Deivy Balanta, identificada como Ruth Esther Yorath Aguas.

El coronel David Mora, comandante de la Policía de Tránsito en Barranquilla, aseguró que continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.



