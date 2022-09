"Estamos peor que hace dos años": raizales en Providencia sobre reconstrucción de la isla

El 16 de noviembre del 2020 el huracán Iota golpeó Providencia y la destrucción fue masiva, pues se vio afectada el 98% de la infraestructura de la isla. Dos años después los raizales dicen que se sienten abandonados, algunos de ellos siguen viviendo en carpas en medio de las altas temperaturas, pues aseguran que todavía hay 200 casas que no se han construido o reparado.

Robert Britton, habitante de la isla, explica que "hay gente todavía en cambuches y ha gente todavía viviendo en techos improvisados, hay gente que todavía no sabe si le van a construir o no su casa, personas que tenían su vivienda y todavía no se las han construido".

Todavía no se ve ni la estructura de un hospital que debería entregarse en 17 días, por lo que la gente es atendida en un antiguo spa que no fue destruido por el huracán y si hay urgencias las personas deben ser remitidas a San Andrés, pero los vuelos solo salen hasta las 5:00pm. Los raizales denuncian además que hay atrasos en la construcción de colegios, pero es aún más preocupante que todo esto los hace sentirse menos preparados que hace dos años para enfrentar una emergencia, cualquier alerta de tormenta tropical o huracán genera temor y nerviosismo en la isla.

Yurshell Rodríguez Hooker, otro habitante de la isla, explica que "no nos han devuelto zonas seguras, entonces para un próximo evento no hay zonas seguras en las propias casas donde refugiarnos, tampoco hay zonas seguras dispuestas por el gobierno acá listas para recibir a la gente y pues mucho menos tenemos la posibilidad de atender el postdesastre porque no tenemos un hospital todavía, entonces estamos en condiciones mucho más desfavorables que antes".

En algunos casos, debido a la molestia que sienten en Providencia, los raizales bloquean las vías y buscan llamar la atención de las autoridades para que les cumplan con la reparación y construcción de sus casas.

Justamente, mientras se hacía uno de los recorridos, se presentó uno de estos bloqueos, y Jorge Luis, otro habitante, asegura que está cansado de que cada vez que llueve, se moja mientras duerme, ya que el techo de su vivienda no ha sido reparado.

"No sé por qué esperan tanto tiempo, llevó dos años esperando y esperando y no me han tocado no me han arreglado mi casa ni nada, vinieron a visitar una vez y desde ahí no han vuelto y vinieron a tomar fotos y desde ahí no me han cumplido".

Y aunque el gobierno anterior asegura que hubo una concertación con los raizales para la construcción de las casas, en Providencia aseguran que esto fue solo para el diseño, dicen que el huracán ha sido interminable y piden que se priorice el hospital, sobre las viviendas, explican que no quieren casas que solo se vean bonitas, sino que sean resistentes.

