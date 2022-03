"Estás diciendo pendejadas": alcalde de Barranquilla se enojó cuando le reclamaron por algunas obras

A Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, se le vio muy enojado urante un evento de socialización de trabajos de alcantarillado en La Cangrejera, uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

El mandatario recibió reclamos de la comunidad porque sienten que les ha cumplido a medias las promesas que les hizo durante campaña, hace dos años.

Publicidad

Una vez llegó al evento, el mandatario confesó sentir el ambiente un poco tenso, lo que intentó equilibrar con comentarios jocosos.

“Cuando llegué y me bajé le dije a mi equipo que yo me sentía en la iglesia. Estaba todo el mundo calladito, todo el mundo serio. Me senté ahí y yo pensé que me iban a dar la hostia y me iban a imponer la ceniza”, manifestó.

Publicidad

Pero prontamente fue interrumpido por una madre cabeza de hogar, quien le reclamó su demora por responder al llamado de la comunidad para atender los problemas sociales de la zona, a quien le respondió un poco acalorado.

“Tú me estás diciendo que yo me olvidé de algo, por lo cual estamos aquí por eso mismo. Yo no me he olvidado mi vida, yo estoy aquí”, increpó Pumarejo.

Publicidad

Sin embargo, los ánimos se caldearon cuando fue nuevamente interrumpido por un segundo líder, quien le dijo que no tenían por qué agradecerle que hicieran unas obras que ellos han pagado con impuestos y que se sentían usados que justo los visitaron en tiempo electoral. Fue entonces cuando el alcalde se salió de tono y abandonó su discurso.

“Discúlpame tu papito, porque yo no estoy hablando de elecciones. Aquí yo soy el alcalde de Barranquilla por dos añitos más. No te dejo hablar, ¿sabes por qué? Porque estás diciendo pendejadas. A mí no me venga con cuentos electoreros papito”, finalizó y tras estas palabras abandonó la tarima del evento.

Publicidad

Tras la salida del alcalde, la comunidad se quedó esperando una respuesta a sus quejas, pero finalmente se retiraron.

Vea el video completo aquí:

Publicidad

Escuche el podcast 'Sin Tabú':