"Estoy denunciando un nido de ratas dentro mi administración": alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau , hizo fuertes denuncias en materia de corrupción, que involucrarían a funcionarios de su propia administración.

El mandatario tildó de “nido de ratas” al Departamento Distrital de Salud de Cartagena (DADIS), donde asegura se estarían pidiendo comisiones para el pago de facturas a Empresas Prestadoras de Salud.

“Estoy denunciando otro nido de ratas dentro de la administración mía”, dijo. El alcalde aseguró, además, que, aunque no tiene pruebas, decidió intervenir la entidad para investigar a fondo lo que sucede.

"No tengo las pruebas, por eso no acuso. Pero he sabido de entidades de salud que han estado llamando para decirles es que está lista para pagar tu factura, pero tienes que dar una comisión del 10% para el alcalde William Dau, tanto para fulanito y tanto para sutanita. Esa vaina sí me cabrió”, sostuvo.

A su vez, el alcalde Dau afirmó que ante estas irregularidad “decidió salir” del director financiero de la entidad, Héctor Useche; y de la misma directora del Dadis, Johana Bueno, quien en otrora era una de sus funcionarias más cercanas.

“Como un buen padre de familia responsable no podía dejar administrando estos fondos a unas personas que están altamente cuestionadas, si alguno de ustedes padre de familia tiene una empresa, y le dicen que el gerente está robando, tu no vas a esperar hasta que un juez venga e investigue y condene (..) Es así como primero salí del director financiero del Dadis, Héctor Usuche, y después salí de la directora Johana Bueno, y faltan más”, afirmó.

El alcalde también advirtió que otras de las irregularidades que se denuncia es la favorecimiento de contratistas.

“Les pongo un ejemplo el más reciente en el Dadis, un contrato infantil creo que de 10 mil millones de pesos, querían hacer una cosa torcida, amañada, con chanchullo para entregársela a fulanito, y acá la oficina jurídica de la Alcaldía decían no, cambian esto, cambian esto otro (…) Obvio que eso estaba dirigido, y dijimos que no, mejor que se pierdan esos recursos a que se roben, porque así somos de transparentes, pero vino la presión del Concejo para que se firmara, hasta de la personera Distrital Carmen Descaro que es ficha del Turco Hilsaca (…)Yo dije no más, tenemos que intervenir el Dadis”, aseguró Dau.

Las explosivas declaraciones del mandatario se dieron dentro de un evento de conmemoración de la lucha contra la corrupción en el Teatro Adolfo Mejía.

