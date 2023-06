Extienden por 4 meses el no cobro del peaje Los Papiros para carros pequeños

En medio de una mesa técnica convocada por la ANI para definir el futuro del polémico peaje ‘Los Papiros’, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico , Guillermo Toro Acuña, vicepresidente de planeación y riesgo de la Agencia Nacional de Infraestructura, indicó que mientras avanzan los diálogos con la comunidad se estableció que durante los próximos 4 meses el transporte de categoría 1 y 2, es decir, vehículos pequeños y de servicio público, no pagarán a su paso por la caseta, mientras que a partir del 16 de junio, los carros de carga pesada que van de las categorías C3 a la 7, retomarán el pago.

“Las categorías 1 y 2 se van a mantener suspendidas por los próximos cuatro meses mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte y las Universidades de la Región, en una mesa técnica, analizan otras posibilidades que permitan sin afectar la estructura de ingresos del proyecto actual, poder mejorar o reubicar el peaje, o mejorar una estructura tarifaria de otras estaciones de peaje aledañas a Papiros”, indicó Guillermo Toro.

El funcionario del orden nacional precisó que se mantendrá suspendida la operación de pesaje de la báscula y se hará seguimiento a la entrega de las luminarias de la vía.

Agregó que queda pendiente la revisión de la tarifa del peaje de Puerto Colombia y la remoción de los reductores de velocidad.

A su turno,el alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona, señaló que seguirán insistiendo en que el peaje debe ser trasladado.

“Consideramos que el peaje debe ser trasladado. Su operación no debe estar en ese punto y se deben redistribuir las tarifas para que no exista una afectación desde el punto de vista financiero al negocio del peaje en la concesión Barranquilla – Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad”, precisó Vargas.

Eduardo Munarriz, representante del sector transportador, señaló que se encuentran complacidos con la decisión. Indicó que esperan en la continuidad de los diálogos que se renegocie el precio de las tarifas.

“Estamos complacidos porque tenemos una posición gremial en la que si no hay retribución de ingresos no hay mantenimiento de vías y si no hay vías no hay desarrollo. Creo que con las tarifas que vamos a renegociar con la ANI vamos a tener un resultado positivo”, puntualizó.

