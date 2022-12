Feminicidio de Margarita Gómez Márquez cumple un año entre dolor y sed de justicia en Barranquilla

Margarita Gómez Márquez no pudo llevar a feliz término su embarazo, pues con poco más de seis meses de gestación, fue asesinada el pasado mes de diciembre de 2021, cuyo cuerpo fue abandonado en una trocha que conecta a los municipios de Galapa y Soledad, con una herida de bala y golpes en diferentes partes de su cuerpo.

Tras cumplirse un año del doloroso crimen que conmocionó a la ciudad de Barranquilla, aún son muchas las preguntas y pocas las respuestas que tiene en su cabeza Janeth Márquez, quien asegura que el caso de su hija “está abandonado”, lamentándose por no saber qué fue lo que pasó con Margarita y quienes habrían podido perpetrar el hecho de sangre que acabó con sus ilusiones de madre.

"No sé qué es lo que pasa en torno a este caso, estoy pidiendo celeridad porque es que yo sé que los fiscales no tienen la culpa, pues ellos solo dan órdenes y quisieran hacer más, pero también veo una posible negligencia de los órganos de control, por eso pido a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que por favor me ayuden a esclarecer el feminicidio de mi hija", contó Márquez.

A un año del feminicidio de Margarita Gómez Márquez, la señora Janeth no concibe que “hayan dejado perder pruebas importantes” como el registro de cámaras de seguridad, cuestionando que tampoco hayan rastreado el celular de su hija, el cual fue apagado y desaparecido luego de que fue recogida en su casa por un sospechoso carro gris, el que, asegura, conducía el padre de la bebé.

Angustiada por la desaparición de su hija aquel 18 de diciembre de 2021, en la mente de Janeth Márquez llegaban los dolorosos recuerdos sobre lo que tuvo que padecer Margarita por las presiones que su expareja y una “novia alemana” que él tuvo ejercieron para que suspendiera su embarazo, pero ella, con el apoyo familiar, decidió seguir adelante con el nacimiento de la pequeña Sarita.

“Él la siguió presionando para que abortara, por eso estoy segura que él sabe más de lo que dice y de los testimonios que ha rendido ante la Fiscalía. Para comienzos de septiembre, 'Beto' le ofreció a mi hija 5.000 euros para que abortara; pero ella le dijo que no. Y él le aumentó la propuesta a 8.000 euros. Eso le ocasionó a mi hija un estrés y estuvo sangrando meses antes de ser asesinada”, contó Márquez.

Aún el recuerdo de Margarita sigue intacto entre las personas que la conocieron, en especial en el de sus familiares, quienes conservan una foto en grande de Gómez Márquez colgada en la pared principal de la casa en el barrio La Sierrita, sur de Barranquilla. "No entiendo cómo pudo pasar esto, por eso yo exijo que este caso no quede impune, porque los responsables tienen que pagar el daño que nos hicieron como familia, mataron a mi hija y a mi nieta", evocó.

