"Froome, ¿campeón de ciclismo o de atletismo? ": editorial de Ley del Montes

Después de la escena presenciada ayer por millones de televidentes en todo el mundo hay que decir sin titubeos que el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, ha dejado de existir. Y tiene que ser así porque lo único que no puede hacer un ciclista – y mucho menos si se trata del mismísimo líder Chris Froome- es pretender llegar a la meta a pie y no montado en su “caballito de acero”.

Mejor dicho: a Froome un camarógrafo motorizado de la televisión francesa lo tumbó de su caballito de acero y el actual campeón del Tour de Francia no tuvo inconveniente en levantarse del asfalto y empezar a correr, mientras la organización de la carrera le entregaba una nueva bicicleta para que concluyera la etapa.

Mientras Froome desesperado trataba de culminar la etapa como si estuviera corriendo los 100 metros planos de atletismo, la angustia inicial de los televidentes se convirtió muy pronto en asombro y finalmente en burla desbordante. Y es que ver a todo un campeón tratando de llegar a la meta a pie y no montado en su bicicleta es algo que no se observa todos los días, al menos en el Tour de Francia.

Como era de esperarse el humor criollo no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de memes en los que aparece Froome perseguido por un toro en las Fiestas de San Fermín en España, o pidiéndoles a Carlos Vives y a Shakira que lo lleven en su bicicleta, o llegando a la meta en una patineta.

Luego de culminada la etapa, los organizadores del Tour de Francia tomaron cartas en el asunto y dejaron a Froome como líder, pese a que violó el reglamento, que obliga al ciclista a permanecer en el sitio donde sufrió el percance para que le sea entregada una nueva bicicleta. En esta oportunidad Froome violó el reglamento, puesto que corrió varios metros hacia la meta.

A la postre Froome mantuvo el liderato y Nairo Quintana ascendió al tercer lugar a poco menos de un minuto de diferencia. Después de ver a Froome tratando de llegar a la meta corriendo, como si se tratara de un maratonista y no de un ciclista, ya es muy poco lo que queda por ver en el Tour de Francia. ¿O será que la próxima vez lo vemos llegar encaramado en un globo?