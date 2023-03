Gobernador de San Andrés pidió 31 permisos en 2022; se ausentó 177 días del cargo

En San Andrés dicen que es más fácil ver a Ever Hawkins en las calles de Bogotá o Barranquilla, que en las del mismo archipiélago. Pese a que fue elegido para gobernar la isla entre 2020 y 2023, su puesto lo delega constantemente bajo encargo a sus secretarios más cercanos, como Randy Manuel Henry, Luis Viloria, Charles Livinsgston, entre otros.

Solo en lo que va de 2023, Hawkins ha solicitado siete permisos que han significado más de 56 días de ausencia. Cada uno de estos ha sido publicado en la página de la Gobernación y entre estos llama, por ejemplo, la atención uno del 16 de febrero requerido para visitar Barranquilla, durante una reunión de la RAP Caribe con la gobernadora Elsa Noguera, justo en plena fiesta del Carnaval, pues el permiso se extendía hasta el 25 del mismo mes, para un segundo viaje a Bogotá a la feria Nacional de Turismo, después de que se acabaran las carnestolendas barranquilleras.

También pidió permiso para ir a Bogotá a una socialización de código de colores, viajó a Washington, otra vez a Barranquilla y hasta a Cartagena. Es decir, que por cada mes que va del 2023, solo ha estado ocho días en promedio en la isla.

Una situación que no es nueva para sus electores, pues en 2022 solicitó 31 permisos que equivalieron a 177 días con personal delegado en su cargo. Esto, según veedores como Harold Bush, expone a la isla a una crisis de gobernabilidad.

“Pensamos que él vive en Barranquilla porque a casi todas las comisiones oficiales que saca son para allá, donde vive su actual pareja. Él estudia en Bogotá y esto contrasta con la situación de la isla. No le presta atención en absoluto”, dice Bush.

Durante 2022, sus salidas las justificó para reuniones en Bogotá con ministros, para visitar Curazao, Washington y Países Bajos en medio de comisiones oficiales. También para reunirse con la Federacion Nacional de Baloncesto en Cali y así gestionar un campeonato de este deporte en la isla. A Barranquilla la visitó en 2022 al menos unas ocho veces y si bien algunas especificó para qué tipo de tareas necesitaba el permiso, en otras solo indicó que para diligencias académicas.

Pero lo que dice el gobernador es que sus constantes salidas son por el centralismo: “Si no salgo de la isla no consigo nada. Pues no me puedo quedar sentado allá porque por teléfono no consigo nada y eso hace parte de la gestión. A todos los gobernadores de San Andrés les toca viajar porque así funciona Colombia, así funciona el centralismo”, expresa el mandatario.

De acuerdo con el veedor Bush, por el caso puso una queja disciplinaria el año pasado ante la Procuraduría, sin embargo, un año después, no ha tenido respuesta de aquel correo que envió.

