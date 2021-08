Gobernador de Sucre pide al Gobierno mirar el drama que vive La Mojana por inundaciones

Tras un sobrevuelo por la región de La Mojana , donde se vive un drama por cuenta de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Cauca, el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, hizo un llamado enérgico al Gobierno Nacional para el envío de recursos.

“En Colombia sí hay posibilidad de que haya recursos para el metro de Bogotá, para vías 5G y eso está bien, pero ¿por qué no hay también para La Mojana, una zona que aporta más del 20% de producción de frutas, arroz y ganado al país?”, dijo Espinosa.

De acuerdo con informes de Minagricultura, en los municipios sucreños de Caimito, San Marcos, San Benito, Sucre, Guaranda y Majagual, se han afectado 11.425 hectáreas con cultivos de arroz, plátano, maíz, yuca, patilla y pastos, además de unos 11.500 de animales, en su mayoría reses.

Según Espinosa, debe emprenderse una solución de fondo y estructural para la región de La Mojana, afectada por décadas a causa del invierno.

“La solución definitiva al eterno problema de las inundaciones en la región de La Mojana es la construcción del dique en la margen izquierda”, reiteró el mandatario sucreño.

“Se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. ¡Señores, no más! Debemos dar una solución definitiva para La Mojana. ¡Esto no aguanta un papel más! ¡Esto no aguanta un diagnóstico más!”, expresó.

La intervención del gobernador se produjo desde San Jacinto del Cauca ante los ministros del Interior, Daniel Palacios, y Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, así como la Consejería para las Regiones.