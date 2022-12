Gobernadores de la Costa se reunirán con SuperServicios por Electricaribe

Previa a la reunión que sostendrán en la mañana del jueves los gobernadores de la región Caribe con el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, estos señalan que van a insistirle en exigencias para la mejora del servicio de energía.

Eduardo Verano de la Rosa dijo que si no es la intervención la solución, de todas maneras el superintendente y el Gobierno Nacional deben tomar decisiones.

"La idea es llegar con el grupo Unión Fenosa a un gran acuerdo que contemple la continuidad perfecta del servicio, que no haya contratiempos. Que no haya ningún problema y que podamos tener certeza de que no vamos a tener ni racionamiento y que, por el contrario, lo que vamos a tener es el fortalecimeinto de Electricaribe", indicó el mandatario.

Por su parte Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, señaló que se hace necesario el cambio de operador y que así se lo pedirá al Superintendente Mendoza.