Hablar de muerte de Maduro tiene fundamento filosófico y religioso: De la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, en entrevista con BLU Radio, dijo que no se arrepiente de lo expuesto en la columna “Muerte al tirano”, publicada en El Heraldo, en la que habla de dar muerte a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.



“Reconozco que mi columna es durísima, pero no es una tesis que me he inventado yo. Viene desde los escolásticos españoles, que además sirvió como fundamento a los padres de la patria en Estados Unidos”, argumentó.



De la Espriella añadió que el artículo está sustentado desde el punto de vista jurídico, filosófico e incluso desde el religioso.



Finalmente, manifestó que le parece desproporcionado que se le "censure" por decir algo que “todo mundo” dice en privado y se refirió a la Constitución venezolana para hacer la afirmación.



“Además tiene sustento en la Constitución venezolana. El artículo 350 de la Constitución bolivariana expresa clarísimo que el pueblo levantarse en rebelión contra el gobernante tirano que desonce los derechos humanos”, puntualizó.



En su columna, De la Espriella manifestaba que para garantizar la democracia era necesaria la muerte del mandatario venezolano.



“Los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno deben entender que la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República”, decía originalmente el artículo, el cual posteriormente fue modificado.



