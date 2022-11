Hija de Carlos Vives arremetió contra periodistas y explicó por qué se desnudó

Con una foto en la que deja ver gran parte de su cuerpo, la hija del samario Carlos Vives, Lucy Vives, publicó en su cuenta de Instagram un contundente mensaje en contra de los periodistas por unas fotos de ella semidesnuda por lo que recibió varias críticas por parte de medios escritos.

“Seguimos con los periodistas mediocres, me da mucha pena tener que públicamente disculparme por la mediocridad escrita, no permito que ningún periodista, ni publicación, me ponga palabras en la boca y mucho menos, palabras que le quitan el valor a mi educación”, manifestó Lucia para cientos de seguidores en Instagram.

Publicidad

Lea también: Hija de Carlos Vives nuevamente posa desnuda y sacude las redes sociales

Asimismo, Vives hizo énfasis en que se desnudó “para que nadie piense que en esta industria de la belleza no se permite el cuerpo de cualquier mujer”.

La publicación ya cuenta con más de 30 mil ‘likes’ y los comentarios de respaldo hacia ella han sido innumerables.