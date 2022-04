Hotel de Cartagena deberá pedir perdón a joven que denunció racismo y discriminación en contratación

El Juzgado Tercero de Familia de Cartagena reconoció, a través de un fallo de tutela, que se le violó el derecho a la igualdad a Víctor Padilla, quien hace varias semanas denunció, a través de sus redes sociales, haber sido discriminado por personal del Hotel Cartagena Plaza, cuando se presentó a una entrevista con la gerente de recursos humanos.

“La señora me pregunta '¿qué tan comunista eres?', y le respondí no soy comunista, solo creo en las comunidades y en su poder transformador y después me pregunta que por qué estoy vestido así, yo tenía una camisa manga larga, mis gajos definidos y no tenía aretes, a lo que le respondí que soy cantante y me gusta vestir así”, indicó en su denuncia Víctor Padilla.

“La señora me dijo tú vas a estar con mucha gente y no puedes estar así y le pregunté qué así cómo y me responde que debo cortarme el pelo, dije que no puedo cortarme el pelo, pero sale con que eran las normas de la institución y que en el SENA debieron enseñarme eso. Yo quería trabajar ahí y le planteé opciones como una hacer unas trenzas para bajar el volumen del cabello, pero me respondió que sí quería ser parte del hotel ya sabía lo que debía hacer", agregó.

A raíz de esto, el togado indicó que se probó la violación al derecho fundamental a la igualdad, al trabajo y a la no discriminación racial, por lo que ordenó que gerentes y empleados sean instruidos en respeto de los derechos afrodescendientes y derechos humanos, capacitación que debe realizarse a través de la Procuraduría delegada para asuntos étnicos.

“Igualmente le ordena al Hotel Cartagena Plaza que le presente disculpas y deben presentarse en un evento público y están encaminadas con ocasión del cabello afro. Además, requiere que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas discriminatorias como las que se plantearon en la acción de tutela”, afirmó Kriss Urueta, abogado defensor.

“No es cierto como lo narra la apoderada del accionante, si bien la Jefe de Talento Humano dio a conocer al accionante el Protocolo de Presentación Personal en Horario Laboral, no es menos cierto y conocido que muchas empresas se preocupan por establecer códigos de vestimenta cuyo fin es proyectar una serie de valores que le representan cómo marca o 'imagen corporativa' y que tradicionalmente, se suelen asociar a la profesionalidad y formalidad de la actividad empresarial” , explicó, en su defensa, el hotel, que tendrá un plazo de 10 días posteriores a la notificación del documento para cumplir con el fallo.

