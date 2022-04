Video: piratas en Cartagena amarraron a pescador artesanal y le robaron el motor de su lancha

En las aguas del Mar Caribe , a unas cinco brazas de la costa de Cartagena, pescadores encontraron a un hombre atado de manos y con señales de deshidratación, luego de pasar más de 15 horas a la deriva, a causa de piratas que lo abordaron y le quitaron el motor de su pequeña embarcación.

“Soy pescador de hace mucho tiempo, como soy artesano, salí ayer con mucha necesidad y a las 11 de la noche unos bandidos me quitaron el motor, me golpearon y me amarraron. Yo hice un prestamos en el banco de 10 millones de pesos para comprar mi motor nuevecito para tener buenas expectativas de pesca y mejorar mi calidad de vida, pero vinieron esos malandros y se me lo llevaron”, indicó Santander González de Arco, pescador artesanal.

#EsoNoSeHace | ¡Que triste! como acaban con el sueño de la gente. Piratas en Cartagena le robaron el motor de su embarcación a un pescador artesanal que hizo prestamo en un banco para poderlo comprar. #EsperoQue la @ArmadaColombia de resultados. pic.twitter.com/MuOa4YCJzx — Jheivan Camilo Pinzon (@JheivanPinzon) April 25, 2022

El hombre no logró percibir alguna señal que le permitiera identificar a los delincuentes. Sin embargo, el cuerpo de Guardacostas del Caribe informó que “se realizan trabajos de registro y control en cada una de sus jurisdicciones".

"Fuimos informados del robo al pescador en la zona de La Boquilla y se dispuso de un operativo en compañía de toda la fuerza naval”, indicó el Capitán de Navío Carlos Urbano, Comandante de Guardacostas del Caribe, pero hasta el momento no hay capturas de los responsables.

Cartagena está viviendo un momento crítico en materia de seguridad, pues según cifras de la Policía, en el primer trimestre del año se capturaron 1.233 personas por el delito de hurto en distintas modalidades.

