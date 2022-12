Impactante relato de venezolanos que denuncian supuesta explotación sexual

Testigos de la supuesta explotación sexual en una casa de Barranquilla ubicada en el barrio Los Andes, contaron a la Fiscalía los vejámenes sexuales a los que presuntamente eran sometidos. Además, relataron el presunto modus operandi de los responsables de la grabación de videos, quienes luego los comercializaban en internet.

Uno de ellos, de nombre José y nacionalidad venezolana, contó en medio de audiencias concentradas que iniciaron el pasado miércoles, que por necesidad cayó en el negocio de videollamadas. Habría sido allí donde conoció a un hombre llamado José Aduen Uribe, quien según su versión, lo obligaba a trabajar más de siete horas sin dejarlo salir.

José Uribe, capturado por el delito de trata de personas, decía ser sacerdote en la ciudad de Cartagena según los testimonios.

“Me quise ir pero me amenazaba, me prometió sacar una cédula colombiana y no lo hizo”, aseguró el testigo, quien también reveló en qué consistía su trabajo.

“Mi trabajo era masturbarme, vestirme de transexual. Por 70 ‘tokens’ me daban 40 dólares. Duré dos meses trabajando”, aseguró.

Un segundo testigo, llamado Arturo, manifestó también que no los dejaban salir. De acuerdo con su versión, los tenían pasando hambre y dentro de la vivienda habían 28 personas. Una de ellos sería un menor de edad al que obligaban, al igual que al resto de sus compañeros, a trabajar 16 horas continuas bajo la amenaza de que si no lo hacían les dispararían con un arma de fuego.

“Todos los días tenían que producir y tener sexo, mensualmente se ganaban entre 30 y 50 millones de pesos”, reveló la Fiscalía General de la Nación.

Arturo continuó su relato asegurando que “siempre estuvo con engaños”:

“Nos decía que si hacíamos entre 10 mil y 15 mil 'tokens' nos pagaba un millón de pesos, pero nos maltrataba y no nos pagaban”, afirmó Arturo.