Imputan delito de homicidio con dolo eventual a Enrique Vives Caballero por accidente en Gaira

Luego de tanta espera se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargo contra el empresario Enrique Vives Caballero por atropellar a un grupo de jóvenes en Gaira, Santa Marta.

El fiscal Aridez Martínez le imputó el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual.

Durante su explicación, el ente investigador aseguró que “entre el lugar en el que se ubicó el primer hallazgo, que corresponde a una extremidad de una víctima desmembrada y el lugar donde terminó el carro hubo un trayecto de 410 metros, en una zona donde la velocidad máxima era apenas de 30 kilómetros por hora”.

Además, el fiscal Martínez, agregó que “también está pendiente una adición de otra imputación con respecto a la víctima que sobrevivió, y sobre el cual se plantearía imputar el delito de lesiones personales en calidad de dolo”.

Por su parte, Enrique Vives no se allanó y en respuesta afirmó que: "No acepto los cargos porque no corresponden a la realidad. Eso no es acorde a la realidad".

Antes de darse por finalizada la audiencia, los abogados de las víctimas pidieron que, como medida cautelar, se suspendieran los dominios de los bienes muebles e inmuebles que estuvieran a nombre el empresario con el propósito de que sean usados para reparar los daños causados.

Los representantes aspiran a una reparación de 350 millones de pesos por cada afectado.