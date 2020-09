Investigadores de tres universidades barranquilleras son cuestionados por plagio

Por clara evidencia de plagio y manipulación de citas, el grupo editorial IOP Publishing retiró de sus publicaciones 23 artículos científicos creados por varios colombianos, entre ellos investigadores de la Universidad de la Costa, la Universidad del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar, ubicadas en Barranquilla.

Uno de los más cuestionados es el profesor Amelec Jesús Viloria Silva, de la Universidad de la Costa, quien aparece como autor en las 23 investigaciones que fueron publicadas entre octubre del 2019 y abril del 2020, y que fueron retiradas por la editorial el pasado 15 de septiembre.

Estos documentos abordan diversos temas, como la aplicación de algoritmos en mediciones de calidad de aire o de consumo energético; sin embargo, las directivas de la Universidad de la Costa afirmaron que “el contenido de estos artículos académicos no fue objeto de las revisiones y rigurosos controles institucionales previos por cuanto fueron remitidos directamente por el investigador a las instancias académicas y administrativas correspondientes”.

“Una vez que la editorial IOP informó a la universidad de un supuesto plagio se inició el proceso disciplinario que actualmente se encuentra en curso y Amelec Viloria fue suspendido de sus actividades, con el fin de que se pudiera aclarar su situación en el marco del debido proceso”, informó el rector Tito Crissien, a través de un comunicado.

“Una vez culmine la investigación, la universidad adoptará de manera estricta las medidas a las que haya lugar”, agregó.

Otros de los fuertemente cuestionados son Hugo Hernández Viloria, William Niebles Núñez, quienes aparecen citados en 15 artículos, y Leonardo Niebles Núñez, quien ostenta el cargo de vicerrector de investigaciones de la Universidad del Atlántico, aparece en cuatro documentos.

Sin embargo, el vicerrector Niebles aseguró que él no ha autorizado “por ningún medio” ni ha postulado publicación alguna de artículos o textos. Insistió en que no ha aprobado el uso de su nombre ni de la institución en ninguna publicación.

“No he firmado Cesión de Derecho para ningún artículo y no he realizado ni presentado ponencia alguna en eventos con este tipo de publicación. Por lo anterior señalo de manera enfática que no he incurrido en la figura de plagio o ninguna otra infracción de los derechos exclusivos de autor de un tercero”, aseguró Leonardo Niebles en un comunicado.

“Reitero la disposición de presentarme ante las instancias competentes, con el fin de esclarecer lo acontecido, además solicité al rector que se indague esta situación y de esta forma proteger mis derechos fundamentales”, dijo.