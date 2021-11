Investigan las causas de incendio en refinería de Cartagena

Ecopetrol investiga las causas de un incendio que se registró la mañana de este jueves en las instalaciones de la refinería de la zona industrial de Cartagena. De acuerdo a la empresa, la emergencia se presentó cerca de una unidad que se encuentra fuera de operación y fue atendida de forma inmediata por la brigada de Prevención y Control de Emergencias de la refinería.

El incendio no dejó heridos ni afectó la operación de suministro de combustible.

“Durante el incidente no se registraron afectaciones a las personas. La operación de la refinería no se vio afectada. Las causas que ocasionaron el incidente son materia de investigación y el evento no afecta el suministro de combustible al país”, indicó Ecopetrol a través de un comunicado.

Las llamas causaron alerta entre las comunidades aledañas que registraron la emergencia en videos que se difundieron en redes sociales.

