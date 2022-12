Jorge Oñate aclara por qué dijo que le daría "una trompada" a un reguetonero

El maestro Jorge Oñate habló en Vive Barranquilla sobre sus más recientes declaraciones relacionadas con el reguetón y sus intérpretes.



El cantante de vallenato se encontraba en una rueda de prensa cuando le preguntaron qué haría si un artista del género urbano lo invita a cantar una canción a lo que el artista respondió: “Si un reguetonero me llama a mí para cantar vallenato con reguetón le pego en la frente una trompada, y lo privo”.



Luego de la polémica que se generó en redes sociales por su comentario, Oñate afirmó en entrevista con BLU Radio que “fue en tono jocoso para mamar gallo y se armó todo un alboroto por eso”.



Dijo que la situación fue sacada de contexto pues se le había cuestionado durante el tema y había respondido que se mantenía en su género, “pero después que se acabó la gente siguió preguntando y ahí surgió todo el tema de manera jocosa”.



“Nunca lo he hecho, solamente fue un comentario cuando se acabó la rueda de prensa”, dijo.



Agregó que es amigos de los cantantes del género y pidió “excusas si hay personas ofendidas con las declaraciones”.



“Solo lo dije por ponerle chiste a la cosa, no por ofender a nadie ni porque lo haya hecho”, dijo.



Sobre su nominación al premio Grammy dijo que se siente “satisfecho” con el hecho de haber sido tenido en cuenta. “Cualquiera de los nominados que gane será una maravilla por el solo hecho de que tengan a la música caribe en cuenta”, afirmó.



