Joven guajira denuncia brutal golpiza de su expareja en Barranquilla

Tras varios intentos de terminar su tormentosa relación con Rogelio José Primera Villegas, quien en diferentes oportunidades la agredió física y verbalmente, a mediados de agosto, Kelly Asís regresó a su pueblo Fonseca, La Guajira .

Sin embargo, una nueva oportunidad laboral la hizo volver a Barranquilla , hospedándose en casa de una amiga. Sin imaginarlo, días después, su regreso se convirtió en una pesadilla que por poco le quita la vida.

El pasado 25 de octubre Kelly decidió acceder a una de las invitaciones de su expareja, pero esta vez para terminar personalmente años de una tormentosa relación.

Una vez en el apartamento y ante las negativas de volver con el abogado, también de 27 años, la asfixió en reiteradas ocasiones hasta dejarla sin conocimiento ocasionándole una hemorragia ocular que casi la deja sin vista.

Así lo contó la joven en BLU Radio. Entre lágrimas aseguró que su agresor le confesó haber planeado asesinarla.

Yo podía ver en sus ojos que tenía rabia y comenzó a ahorcarme. Puso sus rodillas sobre mi cabeza. Sentía que el ojo derecho me palpitaba y que se iba a explotar, estaba caliente. Cuando logré soltarme le dije que casi me mata y me respondió: esto lo planee desde ayer y no dormí esperando que amaneciera. Sé las consecuencias de lo que voy a hacer y las asumo. Pensé que no saldría con vida; si ya lo planeó, no me dejará salir viva. Kelly Asís, víctima de violencia intrafamiliar en Barranquilla.

Publicidad

Por su agresión, recibió 18 días de incapacidad ordenados por Medicina Legal y, mientras avanzan las investigaciones de su caso, solo pide acompañamiento permanente de las autoridades porque su agresor sigue en libertad.

"La Fiscalía ya tiene a cargo mi caso pero siento temor. Temo por mi vida, me da miedo que me esté esperando. No duermo por las noches. Cuando salgo a llevar algún papel a la policía temo que se quiera desquitar conmigo, que quiera agredirme otra vez. El me dijo que lo había planeado, no fue simplemente una lesión", finalizó Asís.