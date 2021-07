Juez reconoció mi derecho a la vida: abogado que ganó tutela para segunda dosis de Pfizer en 21 días

A través de un fallo de tutela Ernesto Camilo Brugés, un abogado cartagenero de 49 años, logró aplicarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en 21 días y no en tres meses como había dispuesto el Ministerio de Salud.

El cartagenero relató en dialogo con BLU Radio que decidió iniciar acciones legales, tras no encontrar sustentos científicos que avalarán la ampliación del intervalo de aplicación de la segunda dosis del biológico.

Cuando yo llegué a aplicarme la primera dosis el 17 de junio, lo primero que nos dijeron era que el ministerio había emitido una resolución donde ampliaba la aplicación de la segunda dosis a 90 días, en ese momento yo como abogado entendí que tenía que asesorarme, buscar información, y al no encontrar un estudio conciso y concreto que soportara lo que estaba planteando el ministerio decidí interponer la acción tutela describió.

Según contó Brugés, quien es invidente y tiene una empresa de asesorías jurídicas y ambientales con su esposa, el pasado 8 de julio una vez fue notificado del fallo del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena acudió al punto de vacunación donde finalmente le fue aplicada la segunda dosis.

“En medio de una pandemia no podemos permitir que nuestras autoridades nos conviertan en conejillos de indias, o digan vamos a ver cómo nos va haciendo este experimento, considero que esa fue mi motivación”, precisó.

Publicidad

“Lo que está en peligro es la vida y la salud de los colombianos al ampliar el esquema de vacunación de 21 a 90 días sin tener ningún tipo de soporte científico, no podemos ser irresponsables frente a esta situación”, aseguró el cartagenero.

Señaló además el abogado que espera que más colombianos puedan hacer valer su derecho a la salud a través de este fallo.

“La verdad me siento muy satisfecho de que el juez haya fallado a mi favor, reconoció mi derecho a la vida, mi derecho a la salud (…) Y esto no lo hice solo para mí, sino para todas las personas que también se sienten afectadas porque no hay certezas”, insistió.

En el fallo, con fecha del 6 de julio de 2021, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena señaló que el Ministerio de Salud no aportó los soportes científicos e investigativos que lo llevaron a considerar la pertinencia de ampliar la aplicación de segunda dosis de la vacuna de Pfizer de 21 a 90 días.

“A juicio de esta célula judicial no exponen los fundamentos científicos suficientemente contundentes y sobre todo concretos que logren rebatir las recomendaciones que, expuestas por el propio fabricante Pfizer Biontech, fueron posteriormente avaladas por el INVIMA para la aprobación del uso de emergencia de su vacuna en el marco de la pandemia, tal como quedó claro en apartes anteriores de esta sentencia, recomendaciones que, por cierto, según palabras autorizadas de dicha empresa, no han sido modificadas a la fecha”, puntualiza el fallo.

El Ministerio de Salud dio a conocer que impugnará la decisión.