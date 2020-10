La dura razón por la que a Luisa Fernanda W la dejaron de seguir un millón de personas

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló detalles no conocidos sobre su trabajo en redes sociales. Uno de ellos fue la razón por la cual casi un millón de personas dejaron de seguirla.

Luisa afirmó que, antes de un triste suceso que vivió en su vida, se había ganado "a pulso" siete millones de seguidores.

Al ocurrir el mal momento por el que tuvo que pasar empezó a tener gran número de seguidores, los cuales, según la influencer, llegaron por "chisme" y muchos de ellos dejaron de seguirla tiempo después.

"Lo curioso de todo esto es que mucha de esa gente me dejó de seguir. Recuerdo que me dejo de seguir casi un millón de persona y le di gracias a Dios porque no era el tipo de público que yo quería. Después, mucha gente que llegó con el chisme empezaron a seguir mi contenido y muchas se quedaron porque les gusta lo que hago", contó Luisa Fernanda W en varias historias de Instagram .