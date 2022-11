La gente me gritaba maricón: diseñador al que la Corte protegió por insultos

El diseñador de modas y miembro de la comunidad Lgbti Héctor Sánchez Escorcia habló en BLU Radio sobre las agresiones verbales de las que fue víctima por parte de sus vecinos en un conjunto residencial ubicado en el barrio Limoncito , de Barranquilla, desde el año 2015.



Sánchez explicó que tuvo que instalar cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en las afueras de su residencia para grabar “los atropellos” contra su propiedad, lo que sirvió como prueba ante la Corte Constitucional.



Dijo que decidió instaurar la tutela porque la gente “me gritaba ‘marica’, ‘maricón’, ‘mariquita’, me agredían físicamente, me alcanzaron al golpear. Me correteaban, me lanzaban objetos, llaves, una cantidad de cosas”.



Ante las agresiones verbales que sufrió durante 23 años, Héctor considera que luego del fallo de la Corte Constitucional ya no será insultado por sus vecinos ya "que estipuló por medios magnéticos de grabaciones de audio, fotografías y grabaciones de video un precedente".



"Pienso que el proceso me ayudó a dejar las cosas bien claras tanto en mi familia como en la sociedad y no tengo nada que esconder, yo pienso que esta es una condición de la cual tu naces y tienes que aceptarla y respetarte a ti mismo para que la gente te pueda respetar" indicó.



Escorcia logró el histórico fallo por parte de la Corte Constitucional la cual ordenó a once vecinos, habitantes de siete apartamentos del conjunto residencial ‘Villa Catalina’, abstenerse de agredirlo verbalmente por su orientación sexual.



El diseñador aseguró que había, incluso, recibido “amenazas de muerte” y que, por su condición de diseñador, su clientela ya se ha visto afectada por las expresiones lanzadas por sus vecinos.

La tutela presentada por Sánchez buscaba proteger el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, diversidad sexual, vida y trabajo.



En total son 7 las demandas que existen en la Fiscalía seccional de Barranquilla instauradas por el diseñador sobre este caso.