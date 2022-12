La respuesta de la viuda de Martín Elías a los rumores sobre nueva relación

La viuda del cantante vallenato Martín Elías, fallecido hace más de un año por un accidente de tránsito en carreteras de Sucre, se mostró enojada por estos días ante los rumores de que tiene una nueva pareja.

Dayana Jaimes ha sido víctima de los chismes desde que su esposo murió. Esta vez, a través de redes sociales y algunos medios nacionales, se afirmó que la viuda estaría sosteniendo una relación amorosa con el hijo del exmanager de Diomedes Diaz, José Francisco Zequeda.

Publicidad

Lea también: El emotivo mensaje escrito por Dayana Jaimes en la tumba de Martín Elías

Asimismo, muchos mensajes ha recibido Dayana en sus redes sociales animándola a que se dé otra oportunidad en el amor a lo que la viuda contestó lo siguiente:

“El chismoso no descansa, no duerme por estar pendiente de los pasos del otro, y sino los da se los inventa. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino”, escribió Dayana en una postal.

Aunque el texto puede no obedecer a los rumores, la publicación salió a la luz pública un día después de que circulara la foto del que, según decenas de personas, sería su nuevo amor.



Publicidad