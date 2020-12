"Le pido disculpas a Dios": alcalde de Ciénaga que amenazó con "empujarle un tiro" a quien lo agreda

Luis Alberto Tete Samper, alcalde de Ciénaga, Magdalena, habló en Mañanas BLU sobre la amenaza que profirió de 'empujarle un tiro' a quien lo agrediera, la cual quedó en video y se hizo viral en redes sociales este fin de semana. "A mí me zampan un piedrazo, me rompen la cabeza, yo veo quien es, yo le empujo un tiro", dijo el mandatario.

De acuerdo con el mandatario, su comentario fue respuesta a la amenaza contra su vida que representaban personas armadas que además habían agrupado montones de piedras Dijo, además, que temió por su seguridad y la de su familia.

"Estaban acumulando piedras para lanzármelas e inclusive estaban armados. Yo me asusté, yo estaba con mi familia, con mis hijos. Suspendí la reunión con los comerciantes, les dije que nos viéramos en otro sitio porque la Policía me sacó de allí, que no había condiciones, porque iban a atentar contra mi vida, me iban a matar", sostuvo el alcalde de Ciénaga.

"Pido disculpas a la comunidad, a todos, le pido disculpas a Dios, porque yo soy un hombre de Dios. No debí decir eso. Pido perdón, porque fue algo que lo dije no contra nadie, sino de alguna manera informal", agregó el funcionario.

De acuerdo con Tete Samper, decir que les iba a 'empujar un tiro' fue un comentario "informal" y el video se sacó de contexto.

"El video fue editado, lo descontextualizaron. No muestran toda la conversación", sostuvo.

"No debí decirlo ni fue tampoco una amenaza contra los comerciantes. Simplemente que he sido fustigado todos estos días", añadió el mandatario.

Escuche al alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, en entrevista con Mañanas BLU: