Llegan a un acuerdo para evitar cortes de energía en Soledad, Atlántico

La alcaldía de Soledad con el fin de evitar que barrios subnormales del municipio sufran por los cortes de energía programados por la empresa Electricaribe, suscribió un acuerdo con la entidad por valor de $4.000 millones, así lo informó Joao Herrera, alcalde del municipio.



“Nosotros no podemos permitir bajo ningún punto que se corte el fluido eléctrico a 44 barrios de Soledad, esto sería una tragedia terrible"indicó Herrera



Asimismo, el funcionario manifestó que el año pasado el Distrito contribuyó con $2000 mil millones para solventar la situación y este año se logró un acuerdo de $4000 mil millones siempre y cuando, “nos garanticen que al 31 de diciembre no habrá cortes y que se elimina la amenaza por la gente estaba preocupada”.



Por su parte, José Dajud, director comercial de Electricaribe, aseguró que “queremos seguir trabajando de la mano con los mandatarios locales porque su acompañamiento es importante en este proceso”.



Finalmente, Joao Herrera afirmó que con esta medida no se pretende fomentar la cultura del no pago en Soledad, por lo que considera que “hay que pagar lo que les corresponde”.