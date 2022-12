"Llegó la hora de la verdad: ¿SI o NO?": editorial de Ley del Montes

El Gobierno y las Farc acaban de firmar el llamado Acuerdo Final. Ello significa –ahora sí- la culminación de la negociación que se llevó a cabo en La Habana durante más de cuatro años. Es decir, los diálogos pasan de la discusión a la materialización de los acuerdos, que es –quizás- la parte más compleja de lo que se conoce como el posconflicto.

Luego del anuncio de la firma del Acuerdo Final, tanto los defensores del SI como los promotores del NO, deberán persuadirnos a los colombianos de las ventajas que tienen cada una de sus iniciativas. En otras palabras: llegó la hora de la verdad: ¿Si o NO?

Para poder tomar una decisión tan trascendental se requiere el cumplimiento de varios requisitos, pero –sobre todo- es necesario que los colombianos podamos conocer en su integridad todo lo acordado en La Habana. Y para ello se requiere de una pedagogía incluyente y transparente que permita poder digerir los verdaderos alcances de lo pactado en La Habana.

Los discursos tanto del presidente, Juan Manuel Santos, en su alocución de anoche, como de Humberto de la Calle e “Iván Márquez”, desde La Habana, como es apenas natural, hicieron énfasis en las bondades del Acuerdo Final. El Presidente fue contundente al afirmar: “Ahora sí, todo está acordado”.

De la Calle –con tono enfático y vehemente- reiteró que el Acuerdo Final, aunque no es un acuerdo perfecto, “es el mejor acuerdo posible”. “Hemos llegado a la meta”, dijo De la Calle, quien pidió a los colombianos “tenacidad, altruismo y paciencia” para lograr que todo lo acordado con las Farc pueda culminar con éxito.

La frase de “Iván Márquez”, jefe de la delegación de las Farc en La Habana, en el sentido de que –una vez firmado el Acuerdo Final- comienza “el debate de las ideas”, muestra el derrotero que deberá seguir de ahora en adelante una organización guerrillera que durante más de 50 años sembró el terror en todo el país.

Pero “Márquez” tiene razón: los fusiles fracasaron y ahora llegó la hora de las ideas y del debate con argumentos. Ahora tendrán que someterse a un sistema democrático al que combatieron y al que no pudieron derrotar.

Llegó la hora, pues, de la verdad. El domingo 2 de Octubre los colombianos votaremos por el SI o por NO para refrendar o rechazar los acuerdos del Gobierno con las Farc. En nuestras manos está nuestro futuro.