Lluvias dejan 3.000 familias damnificadas en Atlántico: advierten que no hay dinero para atenderlas

Hasta en hombros tuvieron que sacar a personal de la tercera edad que terminó entre el agua en Puerto Colombia , donde el nivel del agua subió hasta 1,20 centímetros, luego de que se desbordaran los arroyos San Luis y Arroyo Grande, en hechos que provocaron inundaciones en unos 15 barrios del municipio.

"Tranquila doña no se altere", le decían los bomberos a doña Cecilia, una mujer octogenaria que tuvo que ser auxiliada por lo bomberos de Puerto Colombia ante el rebosamiento de las aguas , pues hasta la nevera terminó flotando como papel.

Publicidad

Solo en este municipio 635 familias resultaron afectadas por los desbordamientos y deslizamientos , siendo que para este lunes se prevé la continuación de los censos para establecer el total de ayudas necesarias para socorrer a la comunidad.

Según el alcalde William Vargas, la deforestación de las montañas que rodean al municipio sería la causa principal de esta tragedia, pues asegura que esto precipitó los deslizamientos y la poca capacidad de la tierra ante la cantidad de agua que cayó.

Las afectaciones se extendieron a más de 300 familias de Juan de Acosta y a unas 60 del Tubará, igualmente las afectaciones en zona rural de Barranquilla fueron de alto impacto, ante la creciente súbita de un arroyo que inundó por la cintura a miles de personas más.

De acuerdo con Candelaria Hernández, subsecretaria de Gestión del Riesgo en el Atlántico, hasta el momento se contabilizan unas 3.000 familias damnificadas, a quienes atenderán en la medida en la que se cuente con recursos para hacerlo posible.

Publicidad

Frente a esto, el alcalde Turbará José Tránsito Coll aseguró que no cuentan con dinero para asistir a quienes perdieron todo por el agua.

"El que vive el problema es el que está acá. Creen que los alcaldes no gestionamos, no hacemos nada. Pero no tenemos recursos y nos sentimos imposibilitados. La Gobernación nos ha ayudado, pero el dinero es insuficiente. Necesitamos que nos ayuden a nivel nacional. Hacemos el clamor para que el presidente Gustavo Petro nos apoye porque lo necesitamos", indicó.

Publicidad

Le puede interesar: