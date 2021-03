Locutor también amenazó con "boletear" en redes a su exnovia si lo denunciaba por brutal agresión

Tras la denuncia en la Fiscalía contra el locutor Rubén Villa por la agresión a su exnovia, a quien golpeó en forma salvaje mientras conversaba con otro hombre en un puesto de comidas rápidas en Soledad, se conocieron unos audios en los que amenaza a la mujer con publicar fotos y videos de ella.

En uno de los audios, que aparentemente fue enviado antes de que se hiciera público el video de la agresión, el locutor le dice a su exnovia que tiene en su poder unos videos de ella con los que la va a "boletear" en caso de que ella lo denuncie.

Está en tus manos que ese videíto suba a redes sociales. Porque ese es el riesgo al que me estás poniendo. Y si ese videíto lo veo en una página de Santa Lucía, o me llegan a decir que lo mandan por Whatsapp, más atrás van las fotos tuyas dice Villa.

“Yo a ti te grabé en el estudio cuando estabas con Andre el día que viniste a lavarme la ropa y no te diste cuenta. El día que tuve el problema con Álvaro, que a la semana salimos, te grabé, te tomé fotos. Tengo fotos tuyas donde se te ve la cara”, agrega.

En un audio posterior, Villa reitera que no va a ir preso por la agresión.

"Yo aquí estoy pa’ la guerra. Ya vengo de la guerra. Ya yo fui malandro. Ya yo lo que tengo que vivir lo viví. Si me van a dar plomo, que me den plomo. Ya yo hablé con todos mis contactos", dice.

"Meterme preso, no me van a meter preso. No quieren meter preso a un malandro y van a meter preso a un man que le pega a la mujer. Yo también tengo abogados. Yo sé cómo se mueve la película", afirma.

Por último, en un tercer audio, asegura que ya su familia sabe dónde viven los seres queridos de su exnovia.

"Eso sí, el que me dio bala ya sabe. Porque toda mi familia y todos mis contactos saben donde vive ella, donde viven ustedes. Acaso estamos trabajando con gente inculta. Nosotros somos gente culta. Preso no me van a meter , así de fácil".

Entre tanto, las autoridades emitieron una orden distanciamiento para proteger a la mujer que fue atacada a puños por un locutor de Soledad. El agresor no puede acercarse bajo ninguna circunstancia a la víctima, mientras avanza la investigación en su contra por parte de la Fiscalía.