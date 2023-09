LuisRa Solano sobre ataque a su mánager: "No puedo aceptar cargos porque no me acuerdo de nada"

Al borde de las lágrimas, el joven cantante Luis Rafael Solano escuchó la tarde de este lunes, 4 de septiembre, la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía por el sangriento ataque contra su mánager Juan Sebastián Daza, quien fue apuñalado en un apartamento del exclusivo barrio Miramar en Barranquilla.

En las audiencias concentradas, el fiscal del caso recordó que el artista de 20 años fue capturado con rastros de sangre en su cara, manos y ropa, lo cual probaría que él habría sido quien tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló de gravedad a su mánager por, supuestamente, meterse con su pareja sentimental.

Así, el representante del ente acusador le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa al intérprete vallenato.

"Usted quiso ensañarse con la víctima, con la intención de producir la muerte acompañada de un sufrimiento, no solo innecesario, sino excesivo al dejarlo desnudo en el baño para que se desangrara", expresó el fiscal.

LuisRa, con la voz entrecortada, expresó que siente mucho lo que está pasando con su manager, pero contestó que no estaba dispuesto a aceptar los cargos que le endilgó la Fiscalía.

"No puedo aceptar cargos, porque no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada", insistió el joven ante la jueza.

Para el próximo 13 de septiembre quedó programada la audiencia de medida de aseguramiento contra el joven músico. Entre tanto, el mánager Juan Sebastián continúa bajo una incapacidad de 45 días tras sufrir heridas en el abdomen, espalda, mano izquierda, brazo derecho y pierna izquierda, lo que según el parte médico pudo comprometer órganos vitales.

