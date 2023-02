Maestros de Barranquilla y su área metropolitana piden protección tras ser víctimas de extorsión

A través de llamadas intimidatorias en las que les exigen cuotas de hasta 8 millones de pesos para dejarlos trabajar, 14 docentes, entre Barranquilla y Malambo, han sido blanco de extorsiones por temas de microtráfico, notas evaluativas y hasta problemas con varios padres de familia, según denuncias hechas a Blu Radio.

Luis Grimaldo, fiscal de la Asociación de Educadores en el Atlántico (Adea) señaló que, incluso, dos docentes en Malambo se vieron obligados a dejar sus viviendas y refugiarse en otro punto del departamento con sus familias, ya que hasta la casa de uno de ellos casi que se consume en llamas por un atentado a finales del año 2022.

”Es impresionante lo que nos ha tocado vivir con los maestros. Cuotas de hasta 8 millones de pesos les cobraban vía llamada telefónica para dejarlos trabajar. Incluso, dos de nuestros compañeros se tuvieron que mudar porque temían por sus vidas y las de sus familiares. A otros les exigían 1 millón de pesos mensuales, todo depende del que llamara”, precisó.

Asimismo, Grimaldo señaló lo siguiente:

"Lo que necesitamos es mayor acompañamiento de nuestras policías para contrarrestar ese miedo que sienten los maestros al salir a trabajar, pues eso nos llevará a tener mejor calidad de vida. Los órganos de control deben revisar y ampliar ese espectro de denuncia para actuar, no solo cuando pase “un hecho contundente”.

En tal sentido y aunque el panorama ha mejorado para este 2023, los docentes educativos señalan que hasta tanto no se bloqueen las señales desde las cárceles, no haya un mayor pie de fuerza en zonas escolares apartadas y no se articule un modelo preventivo ante el delito, ninguna de las denuncias “servirá para mitigar el flagelo extorsivo”.

Aunque no se tiene referencia sobre qué grupo pueda estar detrás de los casos de extorsión a docentes educativos, según las investigaciones, se conoció que muchas de las llamadas provenían de las cárceles.

