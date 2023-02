Después de que se conocieran una serie de amenazas a nombre del Tren de Aragua contra los residentes de un conjunto residencial en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, quedaron en video las acciones que toma este grupo a los comerciantes que no pagan sus extorsiones.

Según dio a conocer Noticias Caracol, el Tren de Aragua les está poniendo precio a las vidas de los comerciantes del barrio Dindalito, misma localidad de la capital, a quienes amenazan y hasta disparan, de no cumplir con lo que les exigen.

Esta organización criminal, por medio de WhatsApp, les estaría exigiendo entre 10 y 100 millones a diferentes comerciantes en Kennedy desde hace una semana: “Tu cabeza vale 50 millones de pesos, tienes 48 horas para reunirlos”, reveló el noticiero.

Muestra de ello fueron los momentos de terror que se vivieron en una de las vías de este sector de Bogotá y que quedaron grabados en video, gracias a una cámara de seguridad.

En las imágenes se ve cómo dos criminales de esta banda llegan a un local comercial de celulares y desde la moto en la que se transportaban disparan en contra de la integridad de las personas que se encontraban allí.

En el mismo video se observa que los criminales accionan el arma a poca distancia del rostro de una mujer que se encontraba en esa misma calle y terminan hiriendo a un cliente que estaba en el establecimiento.

“Esta es la organización el Tren de Aragua, toda esa vaina la tenemos tomada nosotros, me imagino que tú sabes, tú has escuchado (…) Escúchame, escúchame, en el transcurso de las 48 horas estoy llamando para darte el número de cuenta. Si no cooperas te van a matar a un familiar, se me escapa de las manos, son las órdenes que hay”, de esta manera intimidan los miembros del Tren de Aragua a los comerciantes.

Ante estos hechos, suscitaron diferentes voces de rechazo, entre ellas, las de la concejala Gloria Díaz y el cabildante Javier Ospina, quienes hicieron un llamado “urgente” a las autoridades para que se genere una estrategia para lograr desarticular esta organización, que no solo delinque en este sector de Bogotá.

El teniente coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula de Bogotá, hizo una invitación a los comerciantes y a cualquier persona que se vea extorsionada por el Tren de Aragua a denunciar para que pueda actuar en contra de estos criminales.

“Iniciando una labor investigativa para judicializar y capturar a los responsables de estas extorsiones, así como lo hicimos hace un par de semanas en el sector de El Amparo, donde se capturaron 18 integrantes de la estructura Satanás, pero eso fue gracias a la denuncia de la comunidad”, sostuvo en Noticias Caracol.