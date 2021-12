Maestros de Santa Marta recibirán año nuevo sin mesada de diciembre.

Un año nuevo triste perciben los maestros de Santa Marta por el no pago de su mesada de diciembre. La alcaldía asegura que no se ha podido realizar porque el Concejo de la ciudad no aprobó la adición presupuestal.

“La falta de voluntad de algunos concejales de no aprobar el proyecto de adición presupuestal deja sin el pago de su salario correspondiente al mes de diciembre a los docentes del Distrito. Es inaudito que sus intereses politiqueros se pongan por encima del sentido humano y de justicia”, afirmó la alcaldesa, Virna Johnson.

INAUDITO que la falta de voluntad de 11 concejales al votar negativamente el proyecto de adición presupuestal, deje este año a 3.143 docentes y 215 directivos docentes sin el pago de su salario del mes de diciembre. Estos son los Concejales: 👇 pic.twitter.com/8oDVqinkPP — Virna Johnson (@VirnaJohnson) December 29, 2021

La mandataria distrital señaló a 11 concejales de “mezquinos” a través de redes sociales. Frente a estos señalamientos, el concejal Yesid Ospino criticó la posición de la alcaldesa y explicó las razones por las cuales él y sus demás compañeros no dieron vía libre a la adición presupuestal.

“Le exigimos a la alcaldesa que respete y cuente las cosas como son. Nosotros tenemos toda la voluntad de que se le pague a los maestros, pero el proyecto de adición presupuestal no podía ser aprobado porque no es claro. En su numeral 3 pide que se le dé facultades presupuestales para feriarse los recursos. No señora, envíe de nuevo el proyecto con claridad y soportes”, afirmó a BLU Radio el concejal Ospino.

Por su parte, el magisterio de Santa Marta anunció un plantón frente a la Alcaldía Distrital. A través de comunicado aseguraron que hasta no darse el pago de su mesada de diciembre no iniciaran el calendario escolar.

"La junta directiva de Edumag se declara en sesiones permanentes y responsabiliza al Gobierno Distrital en cabeza de la doctora Virna Johnson Salcedo del NO inicio del calendario escolar hasta tanto se cancele el salario del mes de diciembre de 2021", manifestó la agremiación.

