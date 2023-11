Magistrada devolvió expediente en caso Jorge Agudelo y solicitó de nuevo el reparto

Como si se tratara de una novela sin final, continúa la controversia sobre las elecciones a la Alcaldía de Santa Marta , donde han pasado 10 días y todavía los samarios no conocen quién será su alcalde y, peor aún, no se sabe si la inscripción de Jorge Agudelo Apreza es legal o no.

Luego de que el juez 4to Laboral de Circuito de Santa Marta, Carlos Alberto Villalba del Villar, se admitiera la impugnación que se interpuso a la tutela que permitió que Agudelo lograra inscribirse como candidato a la Alcaldía por Fuerza Ciudadana y que por reparto la magistrada Isis Emilia Ballesteros Cantillo debería resolver todo este controversial caso, un nuevo episodio se abre en todo este proceso.

La magistrada Ballesteros Cantillo devolvió el expediente alegando que su despacho se encuentra congestionado y solicitó que se realizara de nuevo el reparto. Ahora se debe esperar que se realice de nuevo el proceso para conocer quién será el administrador de justicia quien tome la decisión final.

Expediente devuelto. Foto: suministrada.

Sobre este proceso jurídico - electoral, Donaldo Duica, abogado de Jorge Agudelo, expresó estar seguro de que el Tribunal Superior no va a cambiar la decisión que tomó el juez 4to Laboral, es decir, que no se revocaría la inscripción del candidato de Fuerza Ciudadana.

“Es absolutamente impensable, desde cualquier punto de vista jurídico, contemplar que el Tribunal pueda tomar una decisión contraria a la que tomó el juez. La decisión de la impugnación no podría orientarse por ejemplo a una revocatoria de la inscripción, eso es un absurdo jurídico, porque el acto jurídico cumplió su propósito, el señor Agudelo fue candidato, fue electo de acuerdo al preconteo y está realizando el proceso de escrutinio”, afirmó Duica.

Sin embargo, a la posición de Duica se contrapone el concepto que explica Rosember Rivadeneira, reconocido abogado de Santa Marta.

“La tutela debe ser negada porque a través de ella se pretende revivir un término de inscripción de candidatura que se venció por causas imputables al partido político afectado. Nadie puede alegar en juicio su torpeza para obtener un provecho. Si fuerza ciudadana postuló un candidato inhabilitado, el juez de tutela no puede subsanar dicho error mediante la modificación del calendario electoral”, afirmó.

Mientras que se logra resolver esta controversia jurídica, los escrutinios avanzan por encima del 90 % y los samarios esperan que pronto se sepa quién será el alcalde de los 500 años de la tierra del olvido: Santa Marta.

