Más de 3.000 comerciantes de Soledad, Atlántico, "bajarán esteras" para rechazar extorsiones

Humillados y con “el Dios en la boca” para ir a trabajar se encuentran más de 3.000 comerciantes en el municipio de Soledad, Atlántico , quienes se tomarán las calles este miércoles para rechazar la extorsión que los azota desde hace más de tres años. Con esteras completamente abajo y alzando su voz para exigir garantías en seguridad, el comercio de este municipio se cerrará parcialmente este miércoles.

En la Circunvalar, justo debajo del puente de la avenida Murillo, se concentrarán este miércoles más de 3.000 manifestantes quienes protestarán por la Circunvalar hasta empalmar con la calle 30 y, por esta vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz, seguirán hasta la plaza del municipio de Soledad, obligados ante la “humillación” que tienen que padecer cada vez que reciben una llamada telefónica que les exige el pago de la denominada “vacuna”.

Propietarios de tiendas de barrio, misceláneas, panaderías, pastelerías, frigoríficos, entre otros; aseguran que la problemática se agudizó tras la rencilla que habría entre bandas criminales en Barranquilla y su área metropolitana, lo que ha derivado en que las exigencias superen hasta los $5 millones de pesos mensuales.

Un comerciante de Soledad —quien pidió reserva en su nombre— contó detalles de cómo el flagelo de la extorsión ha acabado con la dignidad y las ganas de trabajar de muchos de ellos, quienes aseguran que abren sus locales con “el Dios en la boca” para evitar ser víctimas de un atentado.

"Estamos cansados de tanto pagar, de tanta amenazadera, de tanta humillación; porque lo llaman a uno es exigiéndole a la brava, amenazándonos con matarnos a nosotros o a alguien de nuestras familias", dijo.

Carlos Jaramillo, quien ha tomado la vocería de los comerciantes para la convocatoria de movilizaciones, aseguró que este miércoles los negocios mantendrán abajo sus esteras durante las 24 horas el día hasta ser escuchados.

"El comercio de Soledad le notificó a diferentes agremiaciones como UNDECO, Fenalco, ASABA, etc; porque no vamos a abrir nuestros locales. Todo el día estarán cerrados los almacenes porque esta situación ya no da más espera", aseguró.

Se espera que comerciantes de Barranquilla y otros municipios del área metropolitana, como Malambo, se unan a la movilización, la cual iniciará a partir de las 6:00 de la mañana.

