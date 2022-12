Menores en las Farc: ¡basta de tanto cinismo!: editorial de Óscar Montes

El pasado 18 de Enero en este mismo espacio de Vive Barranquilla me referí a las “cuentas pendientes que tienen las Farc con los colombianos” y cité entre ellas la de los menores de edad que siguen en su poder, pese al compromiso adquirido en La Habana de devolverlos muy pronto al seno de sus hogares.



“Ante el clamor de decenas de familiares que reclaman la presencia de los menores -sostuve en mi Editorial- nada dicen los jefes guerrilleros. Su mutismo es absoluto”.



También indagué por el comportamiento del Gobierno Nacional y pregunté qué dice el presidente de la República sobre esta grave situación. “¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué dicen la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo?”, pregunté.



Pues bien, hace dos días el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto De la Calle, directo responsable de la negociación, también le pidió cuentas a las Farc por el incumplimiento de sus compromisos de devolver a los menores y por su cinismo al no asumir su responsabilidad.



“Que las Farc dejen de tomarnos el pelo y devuelvan a los menores”, afirmó con vehemencia De la Calle.



Está bien que quien estuvo al frente de los acuerdos de La Habana exija la devolución de los menores reclutados a la fuerza por las Farc -cuyo número aún se desconoce, pues ni siquiera los negociadores fueron capaces de obligar al grupo guerrillero a decir cuántos niños y niñas están en su poder- pero la verdad es que el reclamo del Gobierno llega tarde. Debió hacerse en la mesa de negociación, mucho antes de que Santos y alias Timochenko firmaran el llamado Acuerdo Final.



La exigencia de De la Calle -y el tono vehemente de su reclamo- más parece una estrategia de futuro candidato presidencial que la genuina petición de quien se siente traicionado por ese grupo guerrillero.



Al reclamo del ex jefe negociador del Gobierno se suma el pronunciamiento del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien condicionó el desarrollo de la agenda legislativa a la devolución de los menores. Está bien que así sea. La “tomadura de pelo” de las Farc -que es mucho más grave que eso- debe acabarse pronto y los jefes guerrilleros tienen que proceder de inmediato a devolver a todos los menores que tienen en su poder. ¡Ya está bueno de tanto cinismo y tanta vagabundería!