MinEducación removió del cargo al rector de Uniautónoma

Víctor Armenta, quien se desempeñaba como rector de la institución, fue separado del cargo por disposición del Ministerio de Educación.

Publicidad

En un acto que puede considerarse como un proceso de intervención, la ministra de Educación, Yaneth Giha, nombró como nueva rectora en la Universidad Autónoma del Caribe, institución de educación superior que vive una profunda crisis administrativa y financiera, a Claudia Patricia Da Cunha.

Da Cunha Tcachman fue gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía Distrital en el Gobierno de Elsa Noguera De La Espriella, cargo al que renunció para vincularse a una empresa multinacional.

Publicidad

Fredy Álvarez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, indicó que ante este nombramiento que se da sin citar a Consejo Directivo ni a la Sala General, las bases sindicales de la institución se declaran desde esta noche en asamblea permanente, por cuanto consideran que dicho nombramiento obedece a favores políticos.

Publicidad

Este es el comunicado:

El Ministerio de Educación Nacional notificó en las últimas horas al actual rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Víctor Armenta, de la remoción del cargo debido al incumplimiento de órdenes emitidas por parte de la Entidad, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial que iniciaron el pasado mes de febrero con la exigencia de un plan de mejoramiento y la designación de la inspectora in situ.

Publicidad

Esta es una facultad que le otorga la Ley 1740 de 2014 de Inspección y Vigilancia al Ministerio, en caso que las directivas de las instituciones incumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas, como parte de la vigilancia especial.



En la Universidad Autónoma, en particular, de las 29 órdenes que ha emitido el Ministerio de Educación, solo 4 se han cumplido a cabalidad. Aunque en el resto de órdenes se han concedido algunas prórrogas, se ha recibido información parcial, incompleta o fragmentada, lo cual impide un análisis del estado real de la institución.



Algunos de los aspectos que más preocupan son:



• La entrega de información incompleta e inoportuna sobre temas de orden financiero, administrativo, contractual y de inmuebles.

• La ausencia de un Plan de Mejoramiento completo, que incluya acciones para resolver cada uno de los 44 hallazgos detectados en las visitas de Inspección y Vigilancia.

• La no entrega del plan de reducción de gastos debidamente sustentado y documentado, de acuerdo con la estructura académica y administrativa de la universidad.

• La falta de soportes, con los respectivos sustentos contractuales y contables, de varias acreencias reportadas por la institución.



Esta medida de reemplazo del rector, quien es también representante legal, no tiene carácter sancionatorio, sino que se constituye en una medida preventiva, que busca que la institución pueda seguir recuperando la normalidad.



Claudia Patricia Da Cunha, nueva rectora designada en la Uniautónoma



La decisión adoptada en las últimas horas por el Ministerio de Educación implica la designación de una persona para que cumpla las funciones del cargo, que en el marco de la autonomía universitaria, ha definido estatutaria y reglamentariamente la Universidad. En este sentido, el Ministerio de Educación nombró a Claudia Patricia Da Cunha Tcachman como nueva rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.



Claudia Patricia Da Cunha es Ingeniera Industrial con doctorado en gestión de empresas y 20 años de experiencia gerencial en cargos directivos, tanto en el sector público como en el sector privado. Estuvo vinculada por 12 años a la Universidad del Norte, reconocida por sus altos estándares de calidad; fue Secretaria de Planeación Departamental en Atlántico, Gerente de Proyectos Especiales en la Alcaldía de Barranquilla y Directora de Desarrollo Estratégico Corporativo en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Entre noviembre de 2006 y diciembre de 2008 fue decana de la Facultad de Ingeniería de la Uniautónoma, siendo la encargada de la dirección estratégica de la gestión académica de docencia, investigación y extensión para la Facultad de Ingenieria.



“En un momento como el que enfrenta la Universidad, es fundamental que la persona que asuma este cargo cumpla dos características indispensables: que conozca de educación superior y que sea una gerente capaz de liderar temas como la negociación con bancos y acreedores, entre otros desafíos. Escogimos a Claudia, precisamente, porque es una mujer que tiene experiencia en la parte académica, con 12 años de trayectoria en una institución como la Uninorte, y también en la parte administrativa”, precisó la Ministra de Educación Nacional Yaneth Giha.



El Ministerio de Educación Nacional continuará vigilando el cumplimiento de las medidas y órdenes dictadas a la Universidad Autónoma del Caribe, en el marco de la Ley de 1740 de Inspección y Vigilancia.