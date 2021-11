Una mujer en Santa Marta denunció que sus vecinos la robaron e intentaron violarla mientras dormía. La víctima, identificada como Liliana Tarazona, de 19 años, aseguró que les dijo a sus agresores que tenía una enfermedad de trasmisión sexual y así evitó que la violaran . Por este hecho hay repudio y rechazo entre los samarios.

Tarazona aseguró que mientras dormía sus vecinos hicieron un hueco, entraron hasta su casa, le robaron parte sus pertenencias e intentaron violarla. Gracias a su reacción evitó el hecho.

“Yo estaba dormida, no sentí el ruido de cuando hicieron el hueco porque he estado enferma y he tomado analgésicos que me hacen dormir profunda. Cuando ellos entran comienzan a agarrarme. Mientras uno me tenía agarrada, el otro intentaba desnudarme y procede a penetrarme”, aseguró Tarazona.

“En ese momento, cuando me intentaba penetrar, le manifiesto que tengo una enfermedad de transmisión sexual, obviamente es falso, lo hice en medio de los nervios para evitar el abuso sexual, entonces él se aparta y comienzan a pasar su miembro por mi cuerpo”, denunció.

Según Tarazona, los presuntos agresores responden a los nombres de Adrián Rodríguez García y Wilmar Vargas Martelo, vecinos a quienes conoce desde los 10 años de edad.

¿Qué dice la Secretaría de la Mujer?

Publicidad

La secretaria de la mujer, Carolina Sánchez, brindó apoyó a la mujer y rechazó lo ocurrido.

“Este es un hecho que todos debemos repudiar, nuestra solidaridad y apoyo a Liliana Tarazona que, con valentía, denunció su abuso, un suceso que ninguna mujer debe vivir. Exigimos justicia y que casos como estos no se continúen repitiendo en Santa Marta”.

Por su parte, las autoridades se encuentras tras el paradero de los presuntos abusadores para hacer justicia en este aberrante hecho.

Escuche más noticias del día aquí: