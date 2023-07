Necesitamos una segunda oportunidad: exnarco 'el hombre Marlboro' va por la Alcaldía de Maicao

Samuel Santander Lopesierra, exnarcotraficante conocido también como 'El hombre Marlboro', oficializó su candidatura a través de firmas en la carrera por la Alcaldía de Maicao y dijo que necesita una segunda oportunidad.

"Somos personas que necesitamos una segunda oportunidad como en el caso mio y yo lo que no tolero es cualquier acto de corrupción y puedo garantizarle a la ciudadanía que una personas vinculada a un acto de corrupción bajo cualquier gestión que se haya desempeñado en cualquier cargo público va a estar marginada, no solo de la campaña, sino de cualquier situación que se me pueda presentar", dijo en entrevista Santa Lopesierra.

Santander Lopesierra fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y ahora, desde Maicao, su tierra natal, ha dicho que está tras una forma diferente de hacer política.

"Hay valores que hoy el pueblo me agradece porque se me ha esculcando tanto la vida de Santa Lopesierra que esta parte política jamás me la han tocado y no hay nada oscuro en la actividad política de Santa Lopesierra", dijo.

Aunque hay personas en contra de su inscripción y explicando que desde ya está inhabilitado por haber sido condenado en el exterior este manifestó que hará de oídos sordos con sus detractores.