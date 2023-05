Nicolás Petro denunció a Day Vásquez por presuntamente usurpar su identidad

Un nuevo capítulo en la historia de Nicolás Petro y las denuncias de su exesposa Day Vázquez quién lo acusa de recibir dineros de dudosa procedencia para la campaña presidencial, se empezó a tejer en las al conocerse que el diputado del Atlántico contratacó denunciando a Day ante la Fiscalía.

El hijo del presidente denunció a Vásquez por usurpación de identidad al señalar que supuestamente su expareja tiene acceso a una línea de celular que era usada por él, pero que está registrada a nombre de ella.

Dice en la de denuncia que posee información que apunta a que se estaría usando el WhatsApp y la línea para fabricar montajes en su contra, pues hace varios meses ese número no es usado por él.

Dijo que desde esta línea se estarían montando conversaciones para involucrarlo en algunos hechos que desvíen la investigación.

"Las investigaciones no se pueden hace a la ligera. Lo que hicimos en esta actuación es poner en conocimiento los hechos porque la titular de la línea es la única que podía y puede abrir el WhatsApp porque tiene las posibilidades técnicas y legales. Ello nos pone a pensar en muchas cosas y así debería ser para la fiscalía general", el abogado de Nicolás Petro Juan David Teleki.

La respuesta de Day Vásquez no se hizo esperar y a través de su cuenta de Twitter reaccionó indicando que está situación sé veía venir: "Hay muchos audios y chats del señor y todo está en poder de La Fiscalía. Chats y audios desde el año 2020. Así que no salgan ahora con que yo manipule todo".

"En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la Fiscalía, entidad que sustrajo toda la información", aclaró.

