Niña de 13 años se quemó el 80% de su cuerpo;expareja de su mamá le prendió fuego a su casa

Bajo pronóstico reservado en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Casa del Niño permanece una adolescente de 13 años que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, luego de que el excompañero sentimental de su madre le prendiera fuego a la vivienda en la que se encontraba.

Según el cuerpo de Bomberos de Cartagena que atendió la emergencia, y el relato de las familiares de la menor, el hecho se registró el pasado domingo en horas de la mañana cuando el agresor aprovechó que la madre de la niña no se encontraba en el lugar para prender fuego a la vivienda, ubicada en el sector Progreso del barrio Olaya Herrera, al suroriente de la ciudad.

“Yo había discutido con él hace cinco días, y él no había regresado más a la casa (…) Yo estaba hablando con una vecina, y no me di cuenta que él había entrado por el patio, y prendió la casa estando mi hija adentro durmiendo”, relató Erika Patricia Rubio, madre de la menor, quien pidió ayuda para adquirir pañales, cremas que requiere su hija en este momento.

La mujer que, además perdió todas sus pertenencias tras el incendio, describió a su expareja como un hombre celoso y pidió que se haga justicia en este caso.

El director médico de la Casa del Niño, Hernando Pinzón, explicó que la menor será traslada a unidad de quemados de la ciudad de Barranquilla, debido a la complejidad de sus lesiones.

“Esta es una situación muy crítica para ella del mal pronóstico porque con esa quemadura tan extensa puede haber complicaciones desde el punto de vista de fallas renales, complicaciones infecciosas, de coagulación intravascular, que pueden complicar su estado”, detalló.

El agresor fue capturado y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.